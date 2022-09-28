Росгвардия показала на видео работу тыловых подразделений в зоне спецоперации | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 17:02 Поделиться Telegram

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Viber Росгвардия показала на видео работу тыловых подразделений в зоне спецоперации Росгвардия показала на видео работу тыловых подразделений в зоне спецоперации

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Тыловое обеспечение сотрудников Росгвардии является важным фактором качественного выполнения поставленных задач в зоне специальной операции на Украине, сообщила пресс-служба ведомства.

Бойцам представлен полный спектр необходимых услуг, начиная от калорийного питания до возможности стирки белья, пояснили в Росгвардии.

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В местах расположения пунктов временной дислокации подразделений находятся погреба, лари, холодильные камеры.

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«Личный состав получает не только консервы, но и кондитерские изделия, овощи, сыр, масло, рыбные и мясные блюда. Организована выпечка хлеба», — сообщили ведомстве.

«Важнейшей задачей тылового обеспечения является задача сохранения материальных средств. Все это звенья большой цепи, на которой держится успешное выполнение поставленных боевых задач», — заявил офицер Росгвардии.

Вещевая служба трудится для того, чтобы у бойцов всегда имелись необходимые средства личной гигиены, а в полевых условиях работают прачечные, душевые, технические средства помывки.

Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов доложил президенту России Владимиру Путину о боевой работе бойцов ведомства в зоне специальной операции.

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