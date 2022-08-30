Путину доложили о выполнении задач бойцами Росгвардии в ходе спецоперации

Войска национальной гвардии России в ходе спецоперации выполняют широкий круг задач, в том числе обеспечивают правопорядок и безопасность на освобожденных территориях. Об этом директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава государства поинтересовался у Золотова, как идет боевая работа подразделений войск нацгвардии в рамках выполнения задач в ходе спецоперации. Золотов в ответ заметил, что специалисты ведомства, помимо прочих задач, способствуют налаживанию мирной жизни в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

«Мы принимаем непосредственное участие в боевых действиях — в разведывательно-поисковых, разведывательно-засадных, также обнаружении и ликвидации диверсионно-разведывательных групп противника, диверсионно-террористических групп, обнаружении схронов вооружений, разминировании», — перечислил он.

Военнослужащие, добавил Золотов, занимаются разведкой, корректировкой целей и уничтожением их. Также росгвардейцы охраняют важные гособъекты, обеспечивают гуманитарную безопасность по части сопровождения грузов.

«Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению. Вот тот круг задач, который мы осуществляем», — добавил Золотов.

Он обратил внимание, что бойцы Росгвардии чувствуют поддержку населения на освобожденных территориях. По его словам, местные жители понимают, что военные защищают их право на мирную жизнь, счастливое детство их детей.