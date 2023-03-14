Спецоперация 14 марта 2023, 10:30 Росгвардия нашла радиозонд украинских диверсантов в ЛНР Росгвардия нашла радиозонд «Иридиум» украинских диверсантов в ЛНР РИА «Новости»

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Сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР радиозонд, которые диверсанты с Украины использовали для передачи разведданных о российской армии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Бойцы нашли место выхода на связь спутникового комплекса «Иридиум». Они передали координаты подразделению спецназа Росгвардии. После этого росгвардейцы выехали туда.

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«В ходе разведки местности они обнаружили прибор, по предварительным данным, являющийся метеозондом, который противник адаптировал для передачи разведданных», — сказано в сообщении.

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Росгвардейцы отдали взаимодействующим органам находку, специалисты будут ее изучать. Ранее стало известно, что Росгвардии удалось задержать в Запорожской и Херсонской областях 30 пособников украинских боевиков. Последние были вооружены. Они передавали ВСУ сведения о передвижении российских военнослужащих.