13 марта 2023, 16:22
Росгвардейцы задержали 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской области
Росгвардия сообщила о задержании 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской области
Бойцы Росгвардии задержали 30 вооруженных пособников украинских боевиков в Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Задержанные передавали ВСУ информацию о маршрутах передвижения российских военных, составе войск и местоположении позиций при помощи мобильных телефонов.
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В основном они вели переписку в чатах приватных групп в социальных сетях. Оперативники перехватили сотни фрагментов радиограмм и выявили несколько источников радиоизлучения, свидетельствующих о незаконных действиях задержанных.
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Также росгвардейцы изъявили несколько единиц стрелкового оружия, включая ПЗРК «Игла», танковый пулемет, девять гранатометов и выстрелов к ним, более 70 охотничьих ружей, свыше 20 гранат, 3,5 тысячи боеприпасов различного калибра и радиостанции.
Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили крупный тайник украинских боевиков в Скадовском районе Херсонской области, в котором националисты хранили 134 снаряда для танка.
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