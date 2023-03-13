Криминал 13 марта 2023, 16:22 Росгвардейцы задержали 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской области Росгвардия сообщила о задержании 30 пособников ВСУ в Херсонской и Запорожской области РИА «Новости»

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Бойцы Росгвардии задержали 30 вооруженных пособников украинских боевиков в Херсонской и Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержанные передавали ВСУ информацию о маршрутах передвижения российских военных, составе войск и местоположении позиций при помощи мобильных телефонов.

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В основном они вели переписку в чатах приватных групп в социальных сетях. Оперативники перехватили сотни фрагментов радиограмм и выявили несколько источников радиоизлучения, свидетельствующих о незаконных действиях задержанных.

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Также росгвардейцы изъявили несколько единиц стрелкового оружия, включая ПЗРК «Игла», танковый пулемет, девять гранатометов и выстрелов к ним, более 70 охотничьих ружей, свыше 20 гранат, 3,5 тысячи боеприпасов различного калибра и радиостанции.

Ранее сотрудники Росгвардии обнаружили крупный тайник украинских боевиков в Скадовском районе Херсонской области, в котором националисты хранили 134 снаряда для танка.