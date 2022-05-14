Российские военные доставили более 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

Российские военнослужащие доставили более 50 тонн гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Также в составе гуманитарной колонны приехали военные врачи. Об этом сообщило Министерство обороны России.

В населенные пункты российские военнослужащие доставили продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь помощью обеспечиваются семьи с детьми, отметило российское ведомство в Telegram-канале.

Также в составе гуманитарной колоны в область прибыли военные врачи. Медики провели прием и оказали медицинскую помощь всем нуждающимся жителям. Люди также получили необходимые лекарства в ходе консультаций. Кроме того, как отметило Минобороны РФ, лекарства завезли и в поселковые больницы области.

Вместе с продовольствием российские военнослужащие доставили в населенные пункты дизельное топливо. Его распределили по социально важным объектам.

Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о необходимости отправить российских медиков в Херсон. По ее словам, жители города нуждаются в помощи узкопрофильных специалистов, которых в Херсоне не осталось.