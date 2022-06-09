Росгвардейцы уничтожили больше тысячи неразорвавшихся боеприпасов в Харьковской области

Около тысячи неразорвавшихся боеприпасов украинских боевиков уничтожили саперы Росгвардии за последнюю неделю в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди опасных находок силовики обнаружили снаряды РСЗО «Град» и «Ураган», снаряды от гранатометов, артиллерийских установок и мины.

Бойцы Росгвардии каждый день обследуют населенные пункты Харьковской области на предмет боеприпасов ВСУ, уничтожая найденное вооружение на специально подготовленной площадке на удалении от мирных домов. Накануне саперы Росгвардии в Харьковской области разминировали водонапорную башню, а также ближайший к ней жилой дом, начиненный взрывчаткой.

В другом населенном пункте региона силовики вскрыл схрон националистов с экипировкой и вооружением.

Ранее РИА ФАН сообщало, что росгвардейцы уничтожили польский беспилотник-камикадзе Warmate.