Росгвардейцы разминировали водонапорную башню в Харьковской области

Бойцы Росгвардии в ходе специальной операции разминировали водонапорную башню в одном из населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы досмотрели объект и обнаружили заложенные националистами заряды. Также в строении рядом с башней бойцы нашли 10 ящиков со снарядами в реактивной системе залпового огня «Град», между которыми нацисты заложили мины с самодельным взрывателем.

Саперы аккуратно обезвредили все опасные находки.

Помимо этого, в другом населенном пункте спецназовцы Росгвардии нашли укрепрайон противника, в котором находились экипировка расцветки НАТО, бронежилеты, защитные шлемы, боеприпасы зарубежного производства и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

Также росгвардейцы задержали находящегося в розыске гражданина и военнослужащего украинской армии.

Накануне сообщалось, что росгвардейцы уничтожили группу, принадлежащую националистическому батальону «Кракен».