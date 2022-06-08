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    08 июня 2022, 18:37

    Росгвардейцы разминировали водонапорную башню в Харьковской области

    Саперы Росгвардии разминировали водонапорную башню в Харьковский области

    Максим Зинкин

    Бойцы Росгвардии в ходе специальной операции разминировали водонапорную башню в одном из населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Росгвардейцы досмотрели объект и обнаружили заложенные националистами заряды. Также в строении рядом с башней бойцы нашли 10 ящиков со снарядами в реактивной системе залпового огня «Град», между которыми нацисты заложили мины с самодельным взрывателем.

    Саперы аккуратно обезвредили все опасные находки.

    Помимо этого, в другом населенном пункте спецназовцы Росгвардии нашли укрепрайон противника, в котором находились экипировка расцветки НАТО, бронежилеты, защитные шлемы, боеприпасы зарубежного производства и восемь снарядов калибром 152 миллиметра.

    Также росгвардейцы задержали находящегося в розыске гражданина и военнослужащего украинской армии.

    Накануне сообщалось, что росгвардейцы уничтожили группу, принадлежащую националистическому батальону «Кракен».