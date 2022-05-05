Росгвардейцы спасли от голода дельфинов в Херсонской области

Дельфинарий в Херсонской области едва не потерял своих артистов: работники заведения с трудом добывали еду для млекопитающих. Росгвардия помогла наладить поставки рыбы для дельфинов из Крыма. Об этом рассказал телеканал «Звезда».

Росгвардейцы навестили дельфинов. Водоплавающие артисты показали им несколько трюков и «пообщались» с гостями у края бассейна.

Больше всего от голода страдали две алафины. Эти млекопитающие едят только свежую рыбу. Росгвардейцы взяли на контроль поставки корма для алафин. Теперь свежую рыбу для артистов будут привозить прямиком из Крыма. Также с полуострова будут доставлять еду и другим обитателям дельфинария.

Херсонская область постепенно переходит под контроль Вооруженных сил России. Региональные власти 28 апреля сообщили, что не хотят возвращаться в состав Украины. Об этом заявил зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, регион будет развиваться независимо от украинских властей.