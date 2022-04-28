Власти Херсонской области заявили, что возвращения под контроль Украины не будет

Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено. Такое заявление сделал зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Вопрос возврата Херсонской области обратно в нацистскую Украину исключен. Это невозможно. Херсонская область будет экономически развиваться. Киев больше не сможет навязывать нашему краю свою уродскую нацистскую политику, направленную на уничтожение людей и их самобытности», — сказал он РИА «Новости».

Стремоусов отметил, что сейчас главной задачей является восстановление экономики региона. По его словам, проводить референдумы в ближайшее время не планируется.

Российские ВС в рамках спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны, а также приазовскую часть Запорожской области. В этих регионах появились военно-гражданские администрации, на территории областей стали вещать российские радио и телеканалы, восстановлены торговые связи с Крымом.

Кроме того, с 1 мая Херсонская область перейдет на расчеты в рублях.