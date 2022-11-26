Спецоперация 26 ноября 2022, 03:47 Росгвардейцы нанесли удар по украинским лодкам и установили 14 пособников ВСУ Росгвардия обстреляла лодки для переброски десанта ВСУ на левый берег Днепра РИА «Новости»

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Росгвардейцы ударили по двум станциям, где находились лодки для переброски десанта Вооруженных сил Украины на левый берег Днепра. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.

«Артиллерийские подразделения Росгвардии нанесли огневое поражение по 71 району скопления живой силы, 43 наблюдательным пунктам, семи позициям артиллерии ВСУ», — говорится в официальном сообщении.

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За неделю спецподразделения установили на территории Херсонской и Запорожской областей 14 подозреваемых в пособничестве ВСУ. Сотрудники Росгвардии изъяли из незаконного оборота более 30 единиц огнестрельного оружия, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» и противотанковую управляемую ракету.

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Также они обнаружили гранатометы, гранаты, более 11 тысяч патронов и около пяти килограммов взрывчатых веществ. Еще подразделения ведомства нашли элементы для изготовления самодельных взрывных устройств.

Ранее в Чечне сформировали новое структурное спецподразделение управления Росгвардии по республике — ОМОН «Ахмат-1». Как сообщил глава региона Рамзан Кадыров, на службу взяли две тысячи бойцов.