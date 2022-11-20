Армия 20 ноября 2022, 21:12 Набор бойцов в подразделение Росгвардии «Ахмат-1» прекратили Глава Чечни Кадыров: подразделение Росгвардии «Ахмат-1» пополнили две тысячи бойцов РИА «Новости»

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В Чечне завершили формирование нового структурного спецподразделения управления Росгвардии по республике — ОМОН «Ахмат-1», сообщил в своем Telegram-канале глава региона Рамзан Кадыров. Он уточнил, что на службу заступили две тысячи бойцов.

Командует спецподразделением боевой офицер Алихан Шавхалов. По словам Кадырова, он отлично зарекомендовал себя при выполнении задач в ходе спецоперации. Глава республики добавил, что в состав ОМОН «Ахмат-1» вошли опытные сотрудники и боевые офицеры.

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«Они готовы в любое время по зову сердца выдвинуться в зону проведения СВО на Украину и защищать интересы нашей Отчизны», — написал Кадыров.

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Он добавил, что бойцов обеспечили всем необходимым.

Военнослужащие ВСУ устроили расправу над российскими пленными в ЛНР. Видеозапись казни опубликовали в Сети. Рамзан Кадыров назвал случившееся «вопиющим актом жестокости». По его словам, ВС России сделают все, чтобы «эти псы ада получили по заслугам», сообщил «Царьград».

Ранее Кадыров показал кадры обстрела территории Запорожской АЭС украинскими военными. Он отметил, что ядерная угроза на самом деле исходит не со стороны России, а от властей Украины.