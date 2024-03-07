Спецоперация 07 марта 2024, 11:03 Росгвардейцы испытали новейшие комплексы «Выжигатель» против БПЛА МО: в Росгвардии высоко оценили эффективность «Выжигателей» против БПЛА Пресс-служба Росгвардии

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Бойцы Росгвардии отработали навыки обнаружения украинских беспилотников и их уничтожения с помощью новейшего комплекса «Выжигатель». Сбор росгвардейцев прошел на полигоне в ЛНР. Об этом сообщили «Известия».

В Минобороны проинформировали, что российские военные получили теоретические знания о «выжигании» дронов, а затем отработали ликвидацию беспилотников ВСУ на полигоне.

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Руководитель учебного сбора с позывным Доцент высоко оценил новый российский комплекс. По его словам, «Выжигатель» обладает мобильностью и позволяет военным перехватывать сигнал, с помощью которого враг управляет БПЛА.

«Враг полностью теряет контроль над дроном и не может этому помешать», — подчеркнул боец.

Ранее российские военные уничтожили в зоне спецоперации авиабомбу Hammer французского производства. По информации Минобороны, системы противовоздушной обороны также ликвидировали девять американских ракет HIMARS и 135 беспилотников ВСУ.