07 марта 2024, 11:03
Росгвардейцы испытали новейшие комплексы «Выжигатель» против БПЛА
МО: в Росгвардии высоко оценили эффективность «Выжигателей» против БПЛА
Бойцы Росгвардии отработали навыки обнаружения украинских беспилотников и их уничтожения с помощью новейшего комплекса «Выжигатель». Сбор росгвардейцев прошел на полигоне в ЛНР. Об этом сообщили «Известия».
В Минобороны проинформировали, что российские военные получили теоретические знания о «выжигании» дронов, а затем отработали ликвидацию беспилотников ВСУ на полигоне.
Реклама
Руководитель учебного сбора с позывным Доцент высоко оценил новый российский комплекс. По его словам, «Выжигатель» обладает мобильностью и позволяет военным перехватывать сигнал, с помощью которого враг управляет БПЛА.
«Враг полностью теряет контроль над дроном и не может этому помешать», — подчеркнул боец.
Ранее российские военные уничтожили в зоне спецоперации авиабомбу Hammer французского производства. По информации Минобороны, системы противовоздушной обороны также ликвидировали девять американских ракет HIMARS и 135 беспилотников ВСУ.
Беспилотники
Минобороны РФ
Военные
ЛНР
ВСУ
Росгвардия
Полигоны
Армия
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама