Спецоперация 13 июня 2023, 00:54 Рогов заявил о тяжелых боях в районе Времевского выступа Владимир Рогов: в районе Времевского выступа идут тяжелые бои РИА «Новости»

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Очень тяжелые бои сейчас проходят в районе Времевского выступа. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«„Ночные охотники“ Ми-28 (советский и российский ударный вертолет — прим. ред.) и „Аллигаторы“ Ка-52 (российский разведывательно-ударный вертолет нового поколения — прим. ред.) совершают один за одним боевые вылеты, обрушая на головы нацистов всю свою мощь», — заявил он.

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По словам Рогова, неподалеку от села Урожайное ведется взаимное обстреливание и ожесточенные бои «сверхвысокой интенсивности». Позиции украинских военных остались на северных и восточных окрестностях села.

Еще националисты ВСУ обороняются на позициях и огневых точках на севере Макаровки. Села Левадное в Днепропетровской области и Новодаровка в Запорожской области стали так называемой серой зоной. Там бандеровцы понесли огромные потери, покинули вышеуказанные территории и рассеялись в зеленой зоне.

Ранее Рогов заявил, что российские войска начали контратаку в районе Времевского выступа. Он отмечал, что позиции украинских националистов атакует реактивная и ствольная артиллерии. По его словам, на этих местах «для нацистов» образовался «сущий ад».