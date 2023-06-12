Спецоперация 12 июня 2023, 21:48 «Сущий ад». ВС России перешли в контратаку в районе Времевского выступа Владимир Рогов: ВС РФ перешли в контратаку в районе Времевского выступа РИА «Новости»

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Российские военнослужащие перешли в контратаку на Запорожском направлении неподалеку от Времевского выступа. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В данный момент началась контратака со стороны наших ребят — 127-я дивизия идет в бой, идет вперед. При этом осуществляется массированная поддержка ВКС России», — заявил он.

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Реактивная и ствольная артиллерия атакует позиции украинских боевиков. Именно там «для нацистов» образовался «сущий ад», объяснил Рогов отметив, что говорит без преувеличения.

Ранее в районе Времевского выступа российские бойцы нанесли удары по живой силе и технике 1-й отдельной бригады украинского президента, 72-й механизированной, 110-й теробороны и 1-й танковой бригад противника. В итоге ВСУ понесли серьезные потери.