Спецоперация 24 марта 2023, 06:09 Рогов заявил о подготовке ВСУ прорыва в районе Орехова в Запорожской области Член ГСА Рогов: ВСУ готовят прорыв линии фронта у Орехова в Запорожской области сайт президента Украины

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Украинские войска готовятся прорвать линию фронта в районе города Орехов в Запорожской области. Наступление может начаться в течение нескольких дней. Об этом заявил РИА «Новости» председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Украинские силы стягивают все больше резервов и бронетехники в район города Орехов в Запорожье. Похоже, они пытаются развернуть здесь крупные наступательные силы и подготовиться к разведывательному прорыву», — заявил он.

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По словам председателя движения, атака может начаться уже в течение нескольких дней, на что указывает скорость, с которой украинская группировка передислоцировалась и укрепилась. Рогов добавил, что в Запорожской области готовятся встретить противника во всеоружии.

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Ранее стало известно, что за последние сутки ВСУ потеряли около 40 солдат на Запорожском направлении. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков добавил, что кроме солдат, враг лишился еще и военной техники.