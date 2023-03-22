22 марта 2023, 15:47
ВСУ за последние сутки лишились около 40 солдат на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: союзные силы на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили М777
За последние сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ лишились около 40 единиц живой силы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.
«Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих», — сообщил он.
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Также Конашенков добавил, что на этих направлениях, помимо живой силы, враг лишился и ряда техники. Среди этих потерь он выделил три автомобиля и артиллерийскую систему американского производства — М777.
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По его словам, это произошло благодаря ударам со стороны оперативно-тактической авиации и артиллерийских группировок войск «Восток».
Уничтоженные технические и людские единицы ВСУ находились около населенных пунктов Угледар в Донецкой Народной Республике, а также в районе Зализничного, Малой Токмачки и Малых Щербаков в Запорожской области.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Угледар
Запорожская область
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