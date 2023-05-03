03 мая 2023, 22:46
Рогов уточнил потери ВСУ при попытке атаки на Ореховском направлении
Член ГСА Рогов: ВСУ при попытке атаки на Ореховом направлении потеряли танк и два БТР
Потери ВСУ при неудавшейся разведке боем в районе Работино на Ореховском направлении составили минимум один танк, два бронетранспортера и около 30 бойцов. Информацию уточнил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.
Вечером 3 мая украинские войска попытались атаковать российские позиции на Ореховском направлении. ВС РФ открыли огонь из танков и артиллерии — разведка боем провалилась. Рогов оценил потери ВСУ в минимум один танк, два БТР и около 30 человек личного состава.
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Он также сообщал, что на первой линии обороны украинские войска встретили мотострелки и разведчики. Бой продолжался около часа, российские подразделения не позволили противнику прорвать оборону.
Рогов подчеркнул, что это могла быть разведка боем, попытка прорыва или начало контрнаступления, которое анонсировал Киев.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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