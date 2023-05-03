Спецоперация 03 мая 2023, 22:46 Рогов уточнил потери ВСУ при попытке атаки на Ореховском направлении Член ГСА Рогов: ВСУ при попытке атаки на Ореховом направлении потеряли танк и два БТР Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Потери ВСУ при неудавшейся разведке боем в районе Работино на Ореховском направлении составили минимум один танк, два бронетранспортера и около 30 бойцов. Информацию уточнил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Вечером 3 мая украинские войска попытались атаковать российские позиции на Ореховском направлении. ВС РФ открыли огонь из танков и артиллерии — разведка боем провалилась. Рогов оценил потери ВСУ в минимум один танк, два БТР и около 30 человек личного состава.

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Он также сообщал, что на первой линии обороны украинские войска встретили мотострелки и разведчики. Бой продолжался около часа, российские подразделения не позволили противнику прорвать оборону.

Рогов подчеркнул, что это могла быть разведка боем, попытка прорыва или начало контрнаступления, которое анонсировал Киев.