Спецоперация 03 мая 2023, 21:27 Бронегруппа ВСУ потеряла танк при попытке атаки на Ореховском направлении Член ГСА Запорожья Рогов: ВС России отбили атаку бронегруппы ВСУ на Ореховском направлении РИА «Новости»

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Бронегруппа ВСУ попыталась провести атаку на Ореховском направлении, написал в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, ВС России встретили противника прицельным огнем на первой линии обороны.

«Сегодня вечером после массированной артподготовки бронегруппа боевиков ВСУ снова пошла в наступление южнее Орехова <…> По нацистам бьют наши танки и артиллерия», — сообщил Рогов.

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Он добавил, что на первой линии обороны огнем противника встретили мотострелки и разведчики. Сейчас бои в самом разгаре, уточнил Рогов. По его словам, ВСУ потеряли танк и бронетранспортер, а также часть личного состава.

Глава движения «Мы вместе с Россией» отметил — пока рано говорить, что именно происходит на Ореховском направлении. Это может быть и разведка боем, и попытка прорыва, и анонсированное украинскими военными полномасштабное наступление. Позже Рогов отметил, что российские военнослужащие отбросили противника на исходные позиции.

Днем 3 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, ВС России следует укрепить работу на флангах.