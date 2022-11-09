Спецоперация 09 ноября 2022, 22:24 Наступление ВСУ на Снигиревку провалилось Мэр Снигиревки Барбашов: ВСУ не достигли успеха в наступлении на город РИА «Новости»

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Наступление ВСУ на Снигиревку в Херсонской области провалилось, в городе нет украинских военных. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава городской администрации Юрий Барбашов.

«Никаких успехов они не достигли, по моим данным, потеряли вчера около двух взводов. Украинское командование собирается посылать туда подкрепление, но личный состав от этого не в восторге», — сказал мэр Снигиревки.

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Сегодня ранее в Telegram-каналах появились фотографии подорванного моста, как утверждается, в Херсонской области. Барбашов отметил, что подорванный мост на снимках действительно похож на мост через Ингулец.

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По словам мэра Снигиревки, те люди, которым удавалось связываться со своими родственниками из города, говорят, что украинских военных там нет. Барбашов отметил, что в этом районе связи почти нет, в работе операторов наблюдаются перебои.

ВСУ уже пытались прорвать оборону на нескольких участках в Херсонской области, но везде потерпели неудачу. В частности, украинские военные получили отпор около Снигиревки.