Эксклюзив 16 марта 2023, 14:02 Рогов назвал ситуацию на Запорожском направлении стабильно напряженной Член ВГА Рогов: при разведке боем в Запорожской области ВСУ сначала использовали авиацию РИА «Новости»

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Ситуация на Запорожском направлении остается стабильно тяжелой. Накануне ВС России успешно отразили атаку ВСУ. Об этом «360» рассказал член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Ситуация на Запорожском фронте стабильно напряженная. Вчера наделала много шуму разведка боем, которую приняли боевики. Сначала они отработали авиацию, затем была тяжелая артиллерия и ракеты залпового огня типа „Град“. После чего в атаку пошла пехота под прикрытием бронетехники. Наши ребята ждали, поэтому отработали из противотанковых комплексов и из артиллерии, а затем уже отполировали стрелковым оружием, прежде всего пулеметами», — подчеркнул он.

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По его словам, потери противника составили свыше 40 боевиков и восемь единиц тяжелой бронетехники. Оставшиеся в живых отступили на исходные позиции, разведка боем выдалась крайне неудачной для боевиков ВСУ, подчеркнул Рогов.

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«Надо понимать, что подобные действия будут учащаться, потому что они являются приоритетом для наступления — слабые места будут выискивать. Прогнозы — дело неблагодарное в этом вопросе, потому что пока активные действия в деле освобождения областного центра не осуществляются. Линия фронта стабильно ровная. По сути, мы не видим наступательных действий с нашей стороны», — отметил собеседник «360».

Областной центр, заметил Рогов, нужно освобождать так, чтобы «он остался максимально целым и чтобы мирное население меньше всего пострадало».