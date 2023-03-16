Спецоперация 16 марта 2023, 10:10 ВСУ потеряли более 40 солдат во время разведки боем в Запорожье Член ГСА Рогов: ВСУ потеряли более 40 боевиков во время разведки боем в Запорожье

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Украинская армия потеряла более 40 военнослужащих на Запорожском направлении. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов в комментарии радиостанции «Комсомольская правда».

«Вчера было уничтожено свыше 40 боевиков и, судя по всему, не менее восьми единиц техники», — отметил Рогов.

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Он напомнил, что ВСУ попытались провести разведку боем в Пологовском районе Запорожской области, но российские бойцы разбили неприятеля и отбросили на исходные позиции.

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Накануне ВС России отбили атаку ВСУ в Пологовском районе Запорожской области. Часть солдат уничтожили, остальные вернулись на исходные позиции. ВСУ противостояли бойцы 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии 58-й армии.

Представитель областной администрации предупредил, что киевский режим перебрасывает в Запорожье дополнительные силы.