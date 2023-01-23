Власть 23 января 2023, 07:43 Рогозин раскрыл, когда вернется в Донбасс Получивший ранение в Донецке Рогозин заявил, вернется в Донбасс до конца января

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Бывший гендиректор Роскосмоса и глава спецотряда военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который получил ранение в декабре в ДНР, вернется в Донбасс до конца этого месяца. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Я собираюсь вернуться до конца января обратно с пополнением, с моими товарищами. И мы продолжим свою деятельность», — сказал он.

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Рогозин отметил, что он получил ранение в плечо и оно было тяжелым. По его словам, осколок воткнулся в шейный позвонок. Он поблагодарил гражданских врачей и российских военных «за себя и за своих товарищей», назвав мастерство этих людей уникальным. Экс-глава Роскосмоса заявил, что сейчас нормально себя чувствует и завершает все необходимые процедуры для возвращения в Донбасс.

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Рогозин21 декабря 2022 года попал под обстрел ВСУ, когда находился в одной из гостиниц Донецка. Украинские националисты нанесли удары высокоточными боеприпасами, политика ранил осколок размером 8 на 6 миллиметров. Позже пострадавшего доставили в одно из медучреждений московского региона. Там врачи его прооперировали и извлекли осколок из района шейного отдела позвоночника.