Робота-сапера «Уран-6» привлекли к разминированию Мариуполя

Освобожденный Мариуполь продолжают разминировать силами Народной милиции ДНР. Поддержку им оказывает сводный отряд разминирования международного противоминного центра вооруженных сил России.

Саперы прочесывают территорию города для выявления и ликвидации взрывоопасных предметов. В ходе работ также задействуют робото-технический комплекс разминирования «Уран-6», рассказали в пресс-службе НМ ДНР.

Для разминирования плотной городской застройки, где много металлоконструкций, специалисты привлекают собак. Предварительная подготовка собак-саперов длится три месяца. Потом их отправляют в военные части, сообщал ТАСС.

Минобороны РФ 20 мая объявило о полном освобождении Мариуполя и завода «Азовсталь». С территории этого предприятия вышли 2439 украинских военных.