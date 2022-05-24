Робота-сапера «Уран-6» привлекли к разминированию Мариуполя
Работу робота-сапера «Уран-6» по разминированию Мариуполя сняли на видео
Освобожденный Мариуполь продолжают разминировать силами Народной милиции ДНР. Поддержку им оказывает сводный отряд разминирования международного противоминного центра вооруженных сил России.
Саперы прочесывают территорию города для выявления и ликвидации взрывоопасных предметов. В ходе работ также задействуют робото-технический комплекс разминирования «Уран-6», рассказали в пресс-службе НМ ДНР.
Для разминирования плотной городской застройки, где много металлоконструкций, специалисты привлекают собак. Предварительная подготовка собак-саперов длится три месяца. Потом их отправляют в военные части, сообщал ТАСС.
Минобороны РФ 20 мая объявило о полном освобождении Мариуполя и завода «Азовсталь». С территории этого предприятия вышли 2439 украинских военных.