Происшествия 17 ноября 2022, 15:17 Военкор Котенок сообщил о ранении ребенка в Шебекино после атаки ВСУ Военкор Котенок: в результате обстрела ВСУ в Шебекино получила ранения 11-летняя девочка Telegram

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, в результате атаки ВСУ ранения получила 11-летняя школьница.

«Снаряд попал в жилой дом, тяжело ранена 11-летняя девочка», — написал корреспондент.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небезня заявил, что снаряды украинских систем ПВО часто попадают по жилым домам. Он напомнил, что часто ВСУ пытаются выдать последствия таких ударов за работу якобы российских военных, сообщило издание Ura.ru.

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Об атаке ВСУ на жилой дом в городе Шебекино сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он заявил, что пострадавшую экстренно госпитализировали, а на месте происшествия работают представители экстренных служб.

Днем 17 ноября украинские военные в очередной раз обстреляли Донецк. Они выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам столицы ДНР. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что власти уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.