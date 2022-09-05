Спецоперация 05 сентября 2022, 04:36 Поделиться Telegram

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Viber МИД заявил о праве Донбасса, Запорожской и Херсонской областей попросить помощи у России при референдуме Дипломат Чуров: РФ может помочь Донбассу, Запорожью и Херсонской области при референдуме РИА «Новости»

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Донбасс, Запорожская и Херсонская области имеют право попросить помощи при проведении референдумов как у России, так и у других стран. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД Владимир Чуров.

По словам дипломата, проведение голосования на выборах и референдумах относится к исключительному ведению органов соответствующей территории.

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«Они вправе обратиться за организационно-техническим содействием и даже финансовой помощью к международным организациям, например, в ООН (Департамент по политическим вопросам и вопросам миростроительства, ПРООН), ОБСЕ, а также на двусторонней основе», — процитировало Чурова РИА «Новости».

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что Донецкая Народная Республика уже готова к проведению референдума о вхождении в состав России. Теперь местные власти ждут выхода союзных сил на административные границы республики.

Во время проведения спецоперации российские войска освободили от украинских националистов Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях тоже заявили о желании провести голосование о присоединении к России.

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