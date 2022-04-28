Ребенок из луганского Стаханова погиб под украинскими обстрелами

Под обстрелами в Луганской Народной Республике за сутки погибли два человека, в том числе ребенок. Вооруженные формирования Украины открывали огонь шесть раз, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.

Националисты атаковали населенные пункты Ирмино, Стаханов, Золотое-5 и Первомайск. Они стреляли по жилым домом и объектам гражданской инфраструктуры артиллерийскими орудиями калибром 122 и 152 миллиметра, а также из реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч».

В Стаханове погиб ребенок 2012 года рождения и ранен молодой человек, повреждено и разрушено 17 домов. Один дом попал под обстрел в Ирмино, пострадала женщина. В Первомайске две жительницы получили травмы, одна погибла, были разрушены два жилых дома, Центр внешкольного образования и детский сад «Солнышко».

Ранее сообщалось об обстрелах ракетами «Точка-У» Херсона и Изюма. Информации о пострадавших нет.