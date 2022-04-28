Вслед за Херсоном Украина атаковала Изюм

Украинская сторона атаковала город Изюм. Местные жители рассказали об обстреле ракетой «Точка-У» в соцсетях, сообщила газета «Известия».

Очевидцы написали, что был нанесен удар ракетой, после чего послышался грохот, похожий на работу систем противовоздушной обороны.

Эту информацию подтвердил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, сообщило РИА ФАН. Атака произошла 28 апреля в 04:25. Взрывная волна ощущалась в половине города.

Ракетами «Точка-У» накануне был атакован Херсон. Обстрел велся украинскими войсками с территории подконтрольной им Николаевской области.