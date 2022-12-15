Спецоперация 15 декабря 2022, 14:07 «Реальная мясорубка». Пушилин — о боях на окраинах Артемовска Врио главы ДНР Пушилин назвал ожесточенными бои на окраинах Артемовска РИА «Новости»

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На окраинах Артемовска начались ожесточенные бои, рассказал в эфире Первого канала врио главы ДНР Денис Пушилин. Он опубликовал часть выступления в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные не считаются с потерями и цепляются за позиции.

По словам Пушилина, ситуация в Артемовске меняется. По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» неимоверными усилиями «зажимают клещи». Власти фиксируют бои на окраинах города, причем с разных сторон.

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«Бои там очень ожесточенные, противник упирается и не считается со своими потерями <…> там реальная мясорубка», — рассказал Денис Пушилин.

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Врио главы республики добавил, что в будущем российские военные могут окружить Артемовск. После освобождения населенных пунктов рядом с городом ВСУ станет сложнее снабжать свои группировки, добавил Пушилин.

Утром 15 декабря украинские военнослужащие нанесли мощный удар по центру Донецка. Городские власти назвали эту атаку самой массированной с 2014 года. По словам военкора Семена Пегова, ВСУ применяли чехословацкие РСЗО «Вампир».