Происшествия 15 декабря 2022, 12:45 Самый массированный обстрел с 2014 года. Главное об очередном ударе ВСУ по Донецку Военкор Пегов: ВСУ ударили по Донецку из чехословацкой установки «Вампир»

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Обстрел Донецка утром 15 декабря назвали самым мощным с 2014 года. Украина выпустила порядка 40 ракет по городу, девять мирных жителей пострадали, как минимум один человек погиб. «360» собрал все, что известно к этому часу.

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В 07:00 15 декабря ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Донецку. Под обстрелом оказался самый центр города — Ворошиловский и Киевский районы.

По данным главы местной администрации Алексея Кулемзина, целью атаки стали в том числе жилые дома, детская спортивная площадка, а также бизнес-центр, ТЦ и студенческая больница. Один из снарядов попал в центральный купол Свято-Преображенского кафедрального собора.

От прямого попадания начался пожар в корпусах Донецкого национального технического университета. На улице Мира один из снарядов повредил газопровод многоквартирного дома. В результате обстрела пострадали район Крытого рынка, Школьной улицы, пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы и другие.

Как рассказали очевидцы, украинские ракеты также попали в жилые многоэтажные дома по проспекту Ватутина, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, улице Набережной, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, у студенческого городка на улице Артема и студенческой больницы на улице Челюскинцев.

В детском саду на Университетской улице взрывной волной выбило окна и двери. На парковке бизнес-центра «Столичный» сгорело несколько автомобилей.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил о девяти пострадавших, среди них — 10-летний ребенок. Один человек погиб. Спасатели продолжают разбирать завалы поврежденных в результате удара жилых домов.

Заместитель главы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина назвала этот обстрел самым массированным с 2014 года, сообщил ТАСС.

Обстрел «Вампиров»

Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что украинские военные выпустили 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град» и 15 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Военный корреспондент, автор проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале, что, предположительно, ВСУ также задействовали РСЗО «Вампир», производившиеся в Чехословакии и имеющие тот же калибр и тип пусковой установки.

Автор фото: Adam Hauner / Викимедиа

В подтверждение Пегов написал, что пробивная способность советских «Градов» существенно ниже. Характер повреждений говорит о том, что ВСУ использовали более современное вооружение иностранного производства.

«Пробитые бетонные стены, большие воронки от попаданий — следствие улучшенных тактико-технических характеристик этой реактивной установки. Она также отличается особой мобильностью и большей проходимостью — за счет платформы», — рассказал военкор.