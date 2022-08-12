Разведчики ЛНР уничтожили позицию украинских военных под Соледаром

Бойцы Народной милиции ЛНР, собирающие разведданные, нейтрализовали позицию военнослужащих ВСУ под Соледаром в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на поступившее в распоряжение агентства видео.

На кадрах видно, как группа разведчиков незаметно подобралась к противнику. Итогом операции стало уничтожение замаскированной позиции у полевой дороги. Пост находился в лесопосадке и использовался во время вылазок.

По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, союзные войска успешно продвигаются в районе Артемовск-Соледар-Северск. Военнослужащие уже зашли в Артемовск, а также продвинулись к центру Соледара. При этом они полностью контролируют территорию местного завода Knauf.

На фоне успехов союзных войск на донецком направлении ВСУ стали чаще обстреливать Запорожскую АЭС. По данным Минобороны России, критически важная инфраструктура не пострадала. Россия осуждает обстрелы атомной станции, что может вызвать техногенную катастрофу.