04 апреля 2024, 04:27
Разведчик спецназа «Ахмата» рассказал о работе в тылу противника
Командир разведчиков спецназа «Ахмат» Лангепас рассказал о работе в тылу врага
Главная задача диверсионно-разведывательной группы — собирать информацию, а не вступать в контакт с противником. Об этом RT рассказал командир ДРГ спецназа «Ахмат».
По словам военного с позывным Лангепас, его работа заключается в том, чтобы оставаться незамеченным в тылу врага.
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«В лежках лежим по шесть, по 12 часов. Даже проходят „немцы“ в четырех-пяти метрах [от нас], у нас приказ — не контактировать, если тебя не обнаружили», — рассказал он.
По его словам, на спецоперацию он отправился после того, как увидел кадры из Мариуполя, на которых ВСУ убили женщину и выстрелили в голову ее маленькой дочери.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что российские военнослужащие уничтожили очередную украинскую диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении.
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