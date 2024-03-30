Спецоперация 30 марта 2024, 00:54 Кадыров показал кадры уничтожения украинской ДРГ в заброшенном здании Кадыров: ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Белгородском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие уничтожили еще одну диверсионную группу в приграничном районе на Белгородском направлении. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале.

«Враг пытался скрыться в одном из заброшенных зданий, чтобы оборудовать огневую позицию. Аэроразведка оперативно выявила эту локацию, а артиллерия быстро ликвидировала противника», — написал он.

Кадыров отметил, что прорыва границы не произошло благодаря грамотной и эффективной работе подразделений ВС России. Глава Чечни также поделился кадрами уничтожения ДРГ.

Чеченский батальон «Юг-Ахмат» успешно ведет боевые действия на Запорожском направлении. Ранее в районе села Работино бойцы обнаружили укрепления украинских боевиков и уничтожили их с помощью FPV-дронов.