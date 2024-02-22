Важное 22 февраля 2024, 13:36 ВС России освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Победа РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Село перешло под контроль подразделения Южной группировки войск. Также бойцы улучшили положение по переднему краю и поразили формирования 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины.

Реклама

«Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Также враг лишился танка, трех боевых бронированных машин, пяти автомобилей, самоходных артиллерийских установок Krab, САУ «Гвоздика» и гаубицы Д-20.

Глава Минобороны Сергей Шойгу наградил участников специальной операции медалями «Золотая Звезда». Бойцы получили отличительные знаки в соответствии с указом президента Владимира Путина.