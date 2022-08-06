Раскрыты подробности покушения на замглавы Каховского района
Глава ВГА Новой Каховки Леонтьев раскрыл подробности покушения на заместителя Гура
При покушении на заместителя главы Каховского района Херсонской области Виталия Гура убийцы стреляли из автоматов и пистолета. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.
«Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю», — ответил Леонтьев на вопрос РИА «Новости» о том, как было совершено покушение.
Как отметил глава администрации, у Гура осталась семья и дети. Убитому было меньше 40 лет. Он занимался вопросами восстановления города после атак ВСУ. Также Гур работал над наиболее актуальными вопросами для Новой Каховки и района.
Виталий Гур скончался в субботу, 6 августа, после покушения. Замглавы Каховского района расстреляли неизвестные. Криминалисты нашли на месте гильзы от их оружия. Раненого чиновника доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасли его жизнь. Сначала медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое, а позже Леонтьев сообщил о его смерти.
Следственный комитет России уже завел уголовное дело по факту покушения на Гура. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти чиновника.