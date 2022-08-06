Раскрыты подробности покушения на замглавы Каховского района

При покушении на заместителя главы Каховского района Херсонской области Виталия Гура убийцы стреляли из автоматов и пистолета. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Леонтьев.

«Стрелковое оружие, не только пистолет, автоматы, насколько я знаю», — ответил Леонтьев на вопрос РИА «Новости» о том, как было совершено покушение.

Как отметил глава администрации, у Гура осталась семья и дети. Убитому было меньше 40 лет. Он занимался вопросами восстановления города после атак ВСУ. Также Гур работал над наиболее актуальными вопросами для Новой Каховки и района.

Виталий Гур скончался в субботу, 6 августа, после покушения. Замглавы Каховского района расстреляли неизвестные. Криминалисты нашли на месте гильзы от их оружия. Раненого чиновника доставили в реанимацию, но врачам не удалось спасли его жизнь. Сначала медики оценили состояние пострадавшего как тяжелое, а позже Леонтьев сообщил о его смерти.

Следственный комитет России уже завел уголовное дело по факту покушения на Гура. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства смерти чиновника.