Политические разногласия стали разгораться на Украине между президентом Владимиром Зеленским и мэрами крупных городов. Об этом заявило американское издание The Washington Post.

Как отметили авторы статьи, главы украинских городов полагают, что Зеленский вместе со своей администрацией отодвигает регионы на второй план. По мнению мэров, лидер страны хочет сохранить контроль над прибывающей с Запада помощью, а также ослабить возможных политических противников.

«Растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по <…> децентрализации власти», — подчеркнули журналисты.

Представителей регионов не устраивает создание военных администраций. Они считают, что полномочия новых органов власти значительно превосходят права и возможности гражданских.

Ранее Зеленский пожаловался, что ему каждый день приходится напоминать некоторым лидерам стран Евросоюза об обещанной помощи. Он заявил, что ЕС задолжал Украине восемь миллиардов евро. Президент отметил, что выделение средств заблокировала одна из стран, но не стал ее называть.