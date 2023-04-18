Спецоперация 18 апреля 2023, 06:52 Расчеты систем «Ураган» и «Град» ударили по украинским войскам в районе Северска Минобороны: группировка «Юг» нанесла удар по украинским войскам в районе Северска РИА «Новости»

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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по объектам противника в районе города Северска Донецкой Народной Республики. Они применили реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

В операции участвовали артиллерийские расчеты Второго армейского корпуса Южного военного округа. Мишенью группового удара из РСЗО «Ураган» и «Град» стали военная техника и бойцы 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, за последние сутки Вооруженные силы России атаковали боевиков в районе Белогоровки. Бомбардировочная авиация Южного военного округа ударила по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Подразделения украинской армии понесли большие потери.

На Авдеевском и Марьинском направлениях, у Новомихайловки, Карловки и Марьинки разбили временные пункты дислокации и опорные пункты 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад из крупнокалиберной артиллерии.

ВСУ также потеряли много бойцов при попытке пойти в атаку под Угледаром. Разведка вовремя засекла движение в районе населенных пунктов Павловка и Никольское, а артиллерия успешно ударила по противнику.