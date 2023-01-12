Армия 12 января 2023, 12:28 Военные получили партию новых танков Т-90М «Прорыв» «Уралвагонзавод» передал Минобороны России партию танков Т-90М «Прорыв» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российским военным отправили партию современных танков Т-90М «Прорыв». Их оснастили динамической защитой нового поколения и мощным двигателем, рассказала пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавода».

Очередной контракт на поставку техники закрыли, партию танков уже передали заказчику. В Нижнем Тагиле на Т-90М «Прорыв» поставили новые башню и пушку, динамическую защиту последнего поколения, современные средства связи, мощный двигатель и другую аппаратуру. Для исполнения гособоронзаказа танковый конвейер и цехи механосборочного производства перевели на круглосуточный режим работы.

Реклама

В декабре Минобороны рассказало, что танковое соединение Центрального военного округа получило партию Т-90М «Прорыв». После боевого слаживания его бойцы присоединятся к группировке подразделений «Отважные» в зоне спецоперации. В Ростехе назвали Т-90М «Прорыв» самыми современными танками на вооружении российской армии. Благодаря многоканальному прицелу военные могут применять их в любое время суток и обмениваться данными с другими машинами.

Реклама