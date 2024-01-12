Спецоперация 12 января 2024, 06:02 Расчеты БПЛА тульских десантников уничтожили группу пехоты ВСУ в районе Соледара Freepik

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Расчеты беспилотников Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу украинской пехоты на Соледарском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к устройству со сбросом боеприпасами оператор БЛА подлетел к позиции противника и определил цель для поражения — четыре военнослужащих ВСУ, перемещающиеся вдоль позиции», — рассказали в ведомстве.

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После определения цели с беспилотника сбросили боеприпас. Снаряд попал в намеченную точку. Ни одному из украинских военных не удалось выжить. Далее российские бойцы зашли на позиции ВСУ, зачистили их и закрепились.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчет ПТРК «Корнет» российских десантников пуском управляемой ракеты уничтожил украинскую бронемашину западного производства под Артемовском. Как объяснили в ведомстве, бойцы ВС РФ нашли колонну противника благодаря приборам наблюдения, оснащенных тепловизором.