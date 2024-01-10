Спецоперация 10 января 2024, 05:33 Российские десантники уничтожили из «Корнета» западный броневик ВСУ под Артемовском Десантники ВС РФ поразили из «Корнета» западную ББМ ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

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Расчет ПТРК «Корнет» российских десантников пуском управляемой ракеты ликвидировал украинскую бронемашину западного производства на Артемовском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Пуском управляемой ракеты из ПТРК „Корнет“ противотанковый расчет уничтожил одну из ББМ (боевых бронированных машин — прим. ред.) противника, вторая машина ВСУ убыла в сторону тылового района, не сумев произвести ротацию личного состава», — рассказали в ведомстве.

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В Минобороны отметили, что российские десантники обнаружили колонну ВСУ из двух бронемашин с помощью приборов наблюдения, оснащенных тепловизором.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что бойцы ВС РФ атаковали территории, на которых встречались для совещания командиры украинских подразделений. Помимо этого, российские военные поразили позиции ВСУ, технику и живую силу неприятеля в 108 районах.