Спецоперация 28 декабря 2022, 03:54 Раненый российский командир БМП с группой 6 часов обороняли позиции Минобороны: командир БМП Шомин с группой 6 часов оборонял занятые позиции от бойцов ВСУ YouTube

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Минобороны России рассказало о новых подвигах военных в зоне спецоперации на Украине. Командир БМП Никита Шомин сопровождал рекогносцировочную группу, когда на его машину обрушился огонь противника. Раненый военнослужащий оказал первую помощь товарищам и вывел их в находящуюся поблизости лесополосу.

Там группа российских военных заняла позиции и стала обороняться. Позднее к Шомину и его товарищам присоединилась еще одна группа солдат. Под огнем украинской артиллерии они в течение шести часов удерживали свои позиции. В итоге бойцы ВСУ отступили.

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Также отличился прапорщик Валерий Шмидт, который организовал медицинское обеспечение российских военнослужащих. Во время боестолкновения он оказывал неотложную помощь солдатам и эвакуировал раненых. Шмидт лично вынес из-под огня восемь раненых бойцов.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ несут большие потери. Руководству украинской армии приходится бросать в бой новобранцев, которые толком не могут держать оружие в руках.