Спецоперация 28 декабря 2022, 01:34 Кадыров заявил о больших потерях в рядах ВСУ Глава Чечни Кадыров: ВСУ несут большие потери и восполняют их новобранцами YouTube

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Российские военнослужащие продолжают выполнять боевые задачи в зоне спецоперации на Украине. По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, существенных препятствий со стороны ВСУ чеченские подразделения не наблюдают.

«Последние дни для украинских войск и натовских формирований выдались крайне насыщенными на различные события, само собой, не очень хорошие. Наш враг несет большие потери в живой силе и технике, оставшаяся часть попросту деморализована», — отметил Кадыров.

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Он добавил, что руководство ВСУ пытается восполнить потери новобранцами, но они не умеют «оружие держать в руках». Это ослабляет боеспособность украинской армии, подчеркнул глава Чечни.

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Президент России Владимир Путин как Главнокомандующий изложил задачи спецоперации — нет сомнений, что они будут выполнены, подытожил Кадыров. Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении 60 украинских солдат на Донецком направлении.