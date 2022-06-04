ВСУ обстреляли из «Града» жилые районы Донецка и пробили в Лидиевке газопровод

В результате обстрела со стороны ВСУ в центре Донецка загорелись автомобили и жилые дома, в поселке Лидиевка пробит газопровод большого давления, об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Украинские националисты выпустили по Донецку 15 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град». Обстрел произошел в 21:42.

Пострадали Ворошиловский и Куйбышевский районы, отмечены попадания снарядов в частные и многоквартирные дома, возгорания автомобилей. По данным СЦКК, есть пострадавшие мирные жители.

Глава администрации города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале рассказывает о последствиях обстрела центра Донецка. Он отметил, что из-за опасности приостановлено движение трамваев, размер разрушений пока не определен.

Ранее вечером ВСУ выпустили по городу 40 ракет из БМ-21 «Град». Под огонь попал Ворошиловский район, пострадали школы и местный рынок.