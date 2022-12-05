Происшествия 05 декабря 2022, 07:25 ВСУ атаковали храм в Донецке РИА «Новости» сообщило об обстреле храма в Донецке РИА «Новости»

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Украинские силы обстреляли Храм Рождества Христова в Донецке. Об этом сообщило РИА «Новости».

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Церковь находится на пересечении проспекта Труда и улицы Артема, фасад здания и кровля частично обрушились.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Telegram заявило, что ВСУ выпустили 10 ракет из РСЗО «Град» по центральному Ворошиловскому району города в 03:49. По данным агентства, в результате этого два гражданских объекта в центре Донецка загорелись, на месте находятся сотрудники МЧС. Вся информация о случившемся уточняется.

Кроме того, украинские войска в 05:10 и в 05:20 открыли огонь по Горловке, в его направлении выпустили 12 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра. Об этом также сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.