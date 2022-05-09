США предрекли дефицит оружия из-за поставок на Украину

Постоянные поставки Пентагоном оружия на Украину приведут к настоящему дефициту и США не смогут прийти на помощь Тайваню в случае агрессии со стороны Китая. Об этом в беседе с телеканалом Fox News заявил американский конгрессмен Майк Галлахер.

Он подчеркнул, что уже сейчас можно говорить о настоящей нехватке переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Но президент США продолжает требовать все больше средств на поставки новых видов вооружения на Украину.

«Мы только что потратили семилетние запасы Javelin. Это важно не только потому, что мы пытаемся помочь Украинцам, но одновременно пытаемся защитить Тайвань от агрессии со стороны Китая. Если им понадобится оружие, то у нас просто нет необходимых запасов», — заявил Галлахер.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что Пентагон начал закупки дополнительного вооружения для последующей передачи Украине. Речи идет о ракетах с лазерным наведением и беспилотниках-разведчиках. Военное ведомство уже обратилось к производителям, так как поставок из собственных запасов недостаточно. Всего на закупку выделили 136 миллионов долларов, из которых часть денег ведомство потратит на модернизацию собственных зенитных и противотанковых ракет.