Работы по восстановлению Мариуполя показали на видео

Сильно поврежденный во время обстрелов нацистов город Мариуполь в Донецкой Народной Республике активно восстанавливают строители. Видео с места работ показало РИА «Новости».

На кадрах видно, как рабочие реставрируют поврежденные обстрелами жилые дома и возводят новые здания. В работах задействовано большое количество строительной техники: краны, бульдозеры, экскаваторы.

Мэр города Константин Иващенко сообщал, что работы по восстановлению Мариуполя займут около полутора лет и завершатся к 2024 году. Военнопленных к восстановлению инфраструктуры не привлекли из-за требований международных конвенций.

Помимо этого, до конца года примут мастер-план Мариуполя до 2035 года — программу развития города, писал RT.