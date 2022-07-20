20 июля 2022, 10:17
Работы по восстановлению Мариуполя показали на видео
РИА «Новости» показало на видео работы по восстановлению Мариуполя
Сильно поврежденный во время обстрелов нацистов город Мариуполь в Донецкой Народной Республике активно восстанавливают строители. Видео с места работ показало РИА «Новости».
На кадрах видно, как рабочие реставрируют поврежденные обстрелами жилые дома и возводят новые здания. В работах задействовано большое количество строительной техники: краны, бульдозеры, экскаваторы.
Мэр города Константин Иващенко сообщал, что работы по восстановлению Мариуполя займут около полутора лет и завершатся к 2024 году. Военнопленных к восстановлению инфраструктуры не привлекли из-за требований международных конвенций.
Помимо этого, до конца года примут мастер-план Мариуполя до 2035 года — программу развития города, писал RT.