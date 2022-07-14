14 июля 2022, 08:23
Мэр Мариуполя дал полтора года на восстановление жилфонда города
Мэр Мариуполя: жилфонд города восстановят к 2024 году
Жилые дома Мариуполя восстановят в течение полутора лет, к 2024 году. Сейчас рабочие разбирают завалы, сообщил в интервью ТАСС мэр города Константин Иващенко.
«Думаю, что основную массу жилфонда мы восстановим в пределах полутора лет, к 2024 году», — сказал он.
По словам мэра Мариуполя, в городе расчищают завалы, «работа предстоит громадная». Сейчас рабочие трудятся минимум по 10 часов в день. Военнопленных к восстановлению не привлекли из-за требований международных конвенций.
Кроме того, в этом году примут мастер-план Мариуполя до 2035 года — программу развития города.