Войска Донецкой Народной Республики во время специальной операции России на Украине подавляют укрепленные позиции националистов в населенном пункте Авдеевка. Видео работы расчета РСЗО «Град» показал Telegram-канал RТллерия.

На кадрах видно, как расчет получает координаты цели от разведки и совершает приготовления к залпу.

«Я сам с Донецка. Мой дом тоже был разбит обстрелами со стороны ВСУ», — рассказал один из военнослужащих.

Авдеева находится под контролем украинской армии, с ее стороны нацисты часто обстреливают крупные населенные пункты в ДНР.

Политолог Александр Лосев ранее рассказывал, что после полного освобождения Донбасса от неонацистов начнется активное восстановление инфраструктуры территорий. Это неизбежно приведет к экономическому росту в России.