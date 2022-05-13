Работу РСЗО «Град» во время спецоперации на Украине сняли на видео
RT показал работу РСЗО «Град» на видео
Войска Донецкой Народной Республики во время специальной операции России на Украине подавляют укрепленные позиции националистов в населенном пункте Авдеевка. Видео работы расчета РСЗО «Град» показал Telegram-канал RТллерия.
На кадрах видно, как расчет получает координаты цели от разведки и совершает приготовления к залпу.
«Я сам с Донецка. Мой дом тоже был разбит обстрелами со стороны ВСУ», — рассказал один из военнослужащих.
Авдеева находится под контролем украинской армии, с ее стороны нацисты часто обстреливают крупные населенные пункты в ДНР.
Политолог Александр Лосев ранее рассказывал, что после полного освобождения Донбасса от неонацистов начнется активное восстановление инфраструктуры территорий. Это неизбежно приведет к экономическому росту в России.