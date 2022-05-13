Политолог рассказал, как восстановление Донбасса поможет экономике России

Рост российской экономики начнется после того, как страна начнет восстанавливать освобожденные от националистов территории Донбасса. Об этом РИА «Новости» сообщил член президиума Совета по внешней и оборонной политике, политолог Александр Лосев.

По его словам, есть мировой опыт, доказывающий рост экономики на 10% после завершения активных боевых действий.

«У нас есть все для этого: энергоресурсы, профицитный бюджет, деньги. Процесс по интеграции и восстановлению дает мощный толчок для роста экономики», — рассказал политолог.

Лосев заявил, что средства, потраченные на восстановление Донбасса, не вызовут повышенной инфляции.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сказал, что Россия начала спецоперацию, потому что не могла оставить Донбасс на растерзание нацистам.