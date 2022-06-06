Работу российских саперов по разминированию сельхозугодий в ЛНР сняли на видео

Объекты сельского хозяйства в Луганской Народной Республике стали местом ожесточенных боев украинских боевиков. На сельскохозяйственных землях осталось множество мин и неразорвавшихся боеприпасов, российские саперы проводят расчистку территории. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

На кадрах видео видно, как саперы Воздушно-десантных войск ведут разминирование местности, внимательно осматривая каждый сантиметр полей.

После полной расчистки земли в дело вступит сельскохозяйственная техника, которая вспашет и засеет землю, чтобы осенью получить урожай.

Один из военнослужащих инженерного подразделения ВДВ рассказал, что главной сложностью при работе является ее большой объем, поскольку заявки на разминирование полей поступают ежедневно.

«Погодные условия немного утяжеляют работу. Но мы всегда готовы выполнить любую поставленную задачу. Работаем в двойках по полчаса, практически каждый день», — заявил военный.

Ранее школьник из села Крымское в ЛНР пожаловался, что не может работать трактористом из-за мин.