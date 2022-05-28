Мальчик из села близ Лисичанска пожаловался на минные поля, оставленные ВСУ

Мальчику из села Крымское в ЛНР всего 11 лет, но он уже твердо знает, что хочет стать трактористом, как старший брат. По словам школьника, пока поля вокруг их села небезопасны, нужно, чтобы их скорее разминировали, тогда можно будет без страха приступить к работам.

Село Крымское стоит на берегу реки Северский Донец. Город Лисичанск, за который сейчас ведет бои Народная милиция ЛНР, находится примерно в 40 километрах. Мальчик рассказал, что раньше ВСУ оборудовали позиции в их селе. После их ухода осталось большое количество мин, пожаловался он в комментарии РИА «Новости».

«Из-за этого мы не можем ходить на Донец купаться, не можем гулять там, где хочется», — поделился он.

Мальчик добавил, что гораздо больше его расстраивает то, что из-за опасности мин он боится, что не сможет работать трактористом. Брат брал его с собой на работу, когда ему было всего три года.

«Я знаю про тракторы больше всех в нашей деревне. Мне это было бы легко», — добавил он.

Школьник выразил надежду, что скоро окрестности села разминируют российские саперы.